Трижды в год: Рада увеличила отпуска военнослужащим

Украинские военнослужащие получат возможность трижды в год уходить в отпуск, но законопроект вступит в силу после подписи президента Владимира Зеленского.

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Верховная Рада поддержала законопроект №9378 во втором чтении, предусматривающий увеличение сроков отпуска до 30 дней с дополнительными 10 по семейным обстоятельствам. Об этом сообщается на сайте парламента.

270 народных депутатов поддержали законопроект №9378 об увеличении отпуска для военнослужащих. По словам нардепа от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, дебаты по инициативе продолжались в течение трех часов. Он является одним из соавторов законопроекта. После подписи документа председателем Верховной Рады, а затем президента Украины, закон вступит в силу на следующий день.

В каких условиях военным будут предоставлять отпуск?

Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк написал, что военный может получить отпуск частями трижды в год. Однако при условии, что общее количество отсутствующих военнослужащих не будет больше 30% от общей численности.

Также по его словам, законопроект №9378 был частью другого №9342 о возврате выплат военным. В нем прописывали право на отпуск для курсантов: 20 дней летнего и 10 дней зимнего периодов. Однако в принятом законе №9378 такого нет.

Напомним, 30 мая в Верховной Раде раскрыли детали голосования за увеличение отпусков военным. Тогда нардепы поддержали его в первом чтении.

Также 30 мая Верховная Рада снизила призывной возраст в Украине с 27 до 25 лет, потому что призывники не подпадают под мобилизацию во время действия военного положения.