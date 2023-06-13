Украина направила запрос в Австралию по поводу истребителей F/A-18 Hornet

Информация касается самолетов, хранящихся на авиабазе в Сиднее. Речь идет о 41 самолете ВВС Австралии.

Related video

Украина намерена узнать подробности о состоянии десятков снятых с эксплуатации австралийских истребителей F/A-18 Hornet. Об этом сообщает The Defence Post со ссылкой на Василия Мирошниченко, посла Украины в Австралии.

Он отметил, что в настоящее время такой запрос на предоставление информации в страну отправили. Речь идет о 41 самолете.

"Был запрос на информацию", – цитирует издание дипломата.

Украина, как говорится в сообщении, серьезно рассматривает потенциальные поставки этих самолетов, которые могли бы значительно усилить собственные воздушные силы. Такие авиасудна способны выполнять широкий спектр задач, что позволит реализовать замыслы военного командования по освобождению территорий.

Мик Райан, стратег и австралийский генерал-майор в отставке, прокомментировал эффективность этих самолетов. По его словам, F/A-18 Hornet могут помочь "выровнять условия игры", поскольку у российских войск значительно больше авиации. Предоставление этих истребителей, по его мнению, существенно усилит способности ВСУ и поможет предотвратить удары по украинским городам и критической инфраструктуре.

"Если они смогут выровнять условия игры с россиянами в этом отношении, они смогут отодвинуть ракетные самолеты дальше Украины, а также отбросить наземные штурмовики", — пояснил специалист.

Издание также отметило, что запрос удастся реализовать не в ближайшее время. Соглашение по передаче состоится нескоро, поскольку требует дипломатического и материально-технического сотрудничества между Канберрой, Вашингтоном и Киевом.

Напомним, 8 июня СМИ узнали о планах союзников отправить в наше государство другие истребители. Австралия, Финляндия, Канада, Швейцария намерены переходить от самолетов F/A-18 Hornet на более современные F-35. Слухи о поставках вооружений истребителям Киева, по данным журналистов, могут превратиться в реальность.