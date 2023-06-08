F-16 и не только. СМИ узнали о планах Запада отправить ВСУ другие истребители

Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия планируют переходить от самолетов F-18 на более современные F-35. Слухи о поставках вооружений истребителей Киеву, по данным журналистов, вполне могут превратиться в реальность.

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Западные союзники Украины разговаривают насчет передачи ВСУ истребителей F-18. Об этом сообщило 8 июня издание Politico со ссылкой на экспертов из Morning Defense.

Десятки старых, но исправных истребителей F-18 могут разблокировать для продажи. Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия планируют постепенно переходить на более современные F-35, указали авторы.

"Украинская делегация подняла этот вопрос на закрытых заседаниях азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре на прошлой неделе", — добавил украинский советник на условиях анонимности.

По его словам, до реализации плана по передаче ВСУ истребителей F-18 еще далеко.

"Дело в том, что есть интерес. Слухи о поставках вооружений, как правило, превращаются в реальность в этой войне", — заявили специалисты.

Источники издания The Australian Financial Review добавили, что США, Австралия и Украина обсуждают отправку 41 истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet из запасов королевских ВВС Австралии.

Напомним, что СМИ ранее подсчитали затраты Украины на содержание самолетов F-16. Если Киев получит от 40 до 100 самолетов, придется платить не менее 184 млн долларов в год.

ВСУ также получают от Запада ракеты и бомбы, которые подходят для истребителей F-16. Одними из лучших боеприпасов стали ракеты AGM-154 Joint Stand-Off Weapon и WCMD.