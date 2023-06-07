Какие ракеты и бомбы получат западные истребители F-16 для украинских Воздушных сил

F-16 – это больше, чем просто западный истребитель. Это универсальная платформа, обладающая огромным набором ракет, которые смогут уничтожать, как бронетехнику, так и корабли. К тому же самолеты совместимы со странами-НАТО.

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Сейчас, когда дебаты по поставкам самолетов Украине почти завершены, возникает новый вопрос: чем вооружат современные западные истребители. В издании The War Zone разобрали возможные варианты вооружения.

Сразу несколько стран могут передать воздушным силам истребители F-16. Западные страны уже поставляют определенные виды ракет и бомб, которые используются на советских самолетах или системах ПВО, но они подходят и для F-16. Воздушные силы уже имеют:

AGM-88 HARM — это противорадиолокационная ракета, которая станет еще лучше на западных самолетах, потому что сейчас советские самолеты используют только часть мощности;

AIM-120 AMRAAM используются на современных системах ПВО NASAMS;

GBU-53 будут использоваться в высокоточных ракетах GLSDB, однако сейчас неизвестно, есть ли они на вооружении ВСУ;

AIM-9 Sidewinder передаст Канада, однако конкретная модификация не называется. В издании предполагают, что это будет AIM-9X или более старые AIM-9L/M, но сейчас тоже нет информации, будут ли боеприпасы интегрированы на советских самолетах;

JDAM-ER – комплект для создания крылатых боеприпасов;

APWKS – ракеты с лазерной наводкой, в основе которых лежит неуправляемый боеприпас Hydra. В ВСУ они используются на наземных платформах;

AIM-7 Sparrow — позволит уничтожать низколетающие БПЛА и крылатые ракеты. Не самый современный боеприпас, но его по-прежнему используют многие страны, в том числе Израиль;

AGM-8 Harpoon — противокорабельная ракета, ныне стоящая на наземных комплексах.

Все эти боеприпасы подходят для истребителя F-16. Одними из лучших боеприпасов для ВСУ были ракеты AGM-154 Joint Stand-Off Weapon (JSOW) и WCMD. По мнению авторов, ракета JSOW хорошо подойдет к уникальным обстоятельствам на поле битвы в Украине. Она может автономно преодолевать расстояние более 110 км до цели и более 20 км на малой высоте. Боеприпас будет сложно перехватить, а он сможет уничтожать разные цели, включая российские комплексы ПВО.

Загрузка AIM-120B перед миссией в Афганистане

WCMD – это боеприпас с сенсорным взрывателем, который сможет уничтожать российскую бронетехнику на фронте. Однако она имеет малый радиус действия до 16 км, хотя существует модификация для увеличения радиуса действия.

Самое ценное это то, что Украине дают F-16, потому что они совместимы с НАТО. Поэтому Воздушные силы не будут тратить лишнее время на интеграцию новых боеприпасов. Интегрировать в самолет те же крылатые ракеты Storm Shadow будет просто, считают в издании.

Тайваньская F-16 с противокорабельной ракетой Harpoon

Напомним, 7 июня в РФ заявили, что снабжение Киева F-16 приведет к эскалации, но в Штатах считают, что если их это беспокоит, то пусть выведут войска с ее территории.

6 июня СМИ писали, что Австралия может передать Украине истребители F/A-18, уже выведенные из эксплуатации.