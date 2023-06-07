Які ракети та бомби отримають західні винищувачі F-16 для українських Повітряних сил

F-16 — це дещо більше, ніж просто західний винищувач. Це універсальна платформа, яка має величезний набір ракет, які зможуть знищувати, як бронетехніку, так і кораблі. До того ж літаки сумісні з країнами-НАТО.

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Зараз, коли дебати щодо постачання літаків Україні майже завершені, постає нове питання: чим озброять сучасні західні винищувачі. У виданні The War Zone розібрали можливі варіанти озброєння.

Одразу декілька країн можуть передати Повітряним силам винищувачі F-16. Західні країни вже постачають певні види ракет та бомб, які використовуються на радянських літаках чи на системах ППО, але вони підходять і для F-16. Повітряні сили вже мають:

AGM-88 HARM — це протирадіолокаційна ракета, яка стане ще кращою на західних літаках, бо зараз радянські літаки використовують лише на частину потужності;

AIM-120 AMRAAM використовує Україна на сучасних системах ППО NASAMS;

GBU-53 будуть використовуватись в високоточних ракетах GLSDB, проте зараз невідомо, чи є вони на озброєнні ЗСУ;

AIM-9 Sidewinder передасть Канада, проте конкретна модифікація не називається. У виданні припускають, що це буде AIM-9X або старіші AIM-9L/M, але зараз теж немає інформації, чи будуть боєприпаси інтегровані на радянських літаках;

JDAM-ER — комплект для створення крилатих боєприпасів;

APWKS — ракети з лазерним наведенням, в основі яких лежить некерований боєприпас Hydra. В ЗСУ вони використовуються на наземних платформах;

AIM-7 Sparrow — дозволить знищувати БПЛА на низьких висотах та крилаті ракети. Не найсучасніший боєприпас, але його, як і раніше, використовують багато країн, у тому числі Ізраїль.

AGM-8 Harpoon — протикорабельна ракета, яка нині стоїть на наземних комплексах.

Всі ці боєприпаси підходять для винищувача F-16. Одними з найкращих боєприпасів для ЗСУ були б ракети AGM-154 Joint Stand-Off Weapon (JSOW) та WCMD. На думку авторів, ракета JSOW добре підійде до унікальних обставин на поле битви в Україні. Вона може автономно долати відстань понад 110 км до цілі й понад 20 км на малій висоті. Боєприпас буде складно перехопити, а він зможе знищувати різні цілі, включно з російськими комплексами ППО.

Завантаження AIM-120B перед місією в Афганістані

WCMD — це боєприпас із сенсорним підривачем, який зможе знищувати російську бронетехніку на фронті. Проте вона має малий радіус дії до 16 км, хоча є модифікація для збільшення радіуса дії.

Найцінніше це те, що Україні дають F-16, бо вони сумісні з НАТО. Тому Повітряні сили не будуть витрачати зайвий час на інтеграцію нових боєприпасів. Інтегрувати в літак ті ж крилаті ракети Storm Shadow буде доволі просто, вважають у виданні.

Тайваньській F-16 з протикорабельною ракетою Harpoon

Нагадаємо, 7 червня у РФ заявили, що постачання Києву F-16 призведе до ескалації, але у Штатах вважають, що якщо їх це турбує, то хай виведуть війська з її території.

6 червня ЗМІ писали, що Австралія може передати Україні винищувачі F/A-18, які вже виведені з експлуатації.