Лавров заявив, що передача Києву F-16 призведе до ескалації: у Білому домі відповіли

За словами Джона Кірбі, якщо росіян турбує військовий потенціал України, їм варто вивести свої війська з її території.

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Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував висловлювання міністра оборони Російської Федерації Сергія Лаврова про те, що передача Україні американських винищувачів F-16 нібито призведе до ескалації війни. Про це пише Reuters 6 червня.

У публікації йдеться, що згідно із заявою Сергія Лаврова, одна з модифікацій F-16 може "розміщувати ядерну зброю". На його думку, постачання літаків Києву сприятиме подальшій ескалації.

"Якщо вони цього не розуміють, то вони нікуди не годяться як військові стратеги та планувальники", — цитують журналісти главу МЗС РФ.

Своєю чергою Джон Кірбі заявив, що президент США Джо Байден не хоче ескалації війни, особливо в ядерній сфері. За словами представника Білого дому, мета передачі ЗСУ F-16 полягає у тому, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір.

Крім того, Кірбі звернувся до Лаврова щодо його побоювань через можливе надання Києву сучасних винищувачів.

"Якщо вас турбує військовий потенціал України, вам слід вивести свої війська та залишити Україну", — сказав Джон Кірбі.

Нагадаємо, що згідно з заявою Володимира Зеленського від 6 червня, партнери України готові надати потужну військову підтримку ЗСУ, поставляючи Києву винищувачі F-16, проте інфраструктура країни потребує підготовки.

Раніше, 5 червня, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Збройні сили України не будуть використовувати американські винищувачі F-16 під час майбутнього контрнаступу. За його словами, для навчання українських пілотів буде потрібен час.

Ми також писали, що 1 червня президент США Джо Байден анонсував підготовку українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління F-16 у співпраці з партнерами. Крім того, президент зазначив, що США та коаліція з 50 країн працюють над наданням Україні "історичної допомоги".