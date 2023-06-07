Лавров заявил, что передача Киеву F-16 приведет к эскалации: в Белом доме ответили

По словам Джона Кирби, если россиян беспокоит военный потенциал Украины, то им стоит вывести свои войска с ее территории.

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Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби прокомментировал высказывание министра обороны Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что передача Украине американских истребителей F-16 якобы приведет к эскалации войны. Об этом пишет Reuters 6 июня.

В публикации говорится, что согласно заявлению Сергея Лаврова, одна из модификаций F-16 может "размещать ядерное оружие". По его мнению, поставка самолетов Киеву будет способствовать дальнейшей эскалации.

"Если они этого не понимают, то они никуда не годятся как военные стратеги и планировщики", — цитируют журналисты главу МИД РФ.

В свою очередь Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден не хочет эскалации войны, особенно в ядерной сфере. По словам представителя Белого дома, цель передачи ВСУ F-16 заключается в том, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство.

Кроме того, Кирби обратился к Лаврову касательно его опасений из-за возможного предоставления Киеву современных истребителей.

"Если вас беспокоит военный потенциал Украины, вам следует вывести свои войска и покинуть Украину", — сказал Джон Кирби.

Напомним, что согласно заявлению Владимира Зеленского от 6 июня, партнеры Украины готовы оказать мощную военную поддержку ВСУ, поставляя Киеву истребители F-16, однако инфраструктура страны нуждается в подготовке.

Ранее, 5 июня, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины не будут использовать американские истребители F-16 во время грядущего контрнаступления. По его словам, для обучения украинских пилотов потребуется время.

Мы также писали о том, что 1 июня президент США Джо Байден анонсировал подготовку украинских летчиков на истребителях четвертого поколения F-16 в сотрудничестве с партнерами. Кроме того, президент отметил, что США и коалиция из 50 стран работают над предоставлением Украине "исторической помощи".