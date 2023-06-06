Австралия может передать Украине истребители F/A-18: какое вооружение имеет самолет

Австралийские самолеты прошли модернизацию до уровня А++ – это означает наличие в арсенале ракет, управляемых бомб, крылатых ракет и другого современного вооружения.

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Австралия, Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о возможности передать Воздушным силам истребители F/A-18. Об этом сообщает The Australian Financial Review.

На хранении в австралийской армии находятся десятки палубных истребителей F/A-18. Источники издания утверждают, что США уже подтвердили готовность разрешить реэкспорт самолетов, но при условии, что Украина их не будет использовать в российском воздушном пространстве.

В настоящее время Австралия переходит на самолеты 5-го поколения F-35. Первыми о возможности такой поставки написали в американском издании The War Zone. По их данным, у Королевских ВВС есть в запасе 46 самолетов, а не 41, как пишут в AFR.

По мнению аналитиков, истребитель F/A-18 Hornet будет даже лучше F-16. Самолеты разрабатывались для жестких условий на палубе авианосцев, поэтому они еще и менее прихотливы к взлетно-посадочной полосе.

Какое вооружение имеет F/A-18?

Австралийские истребители модернизированы до уровня А++, что означает наличие современной радиолокационной станции AN/APG-73. Все это позволяет использовать самолету весь имеющийся спектр западных вооружений:

ракеты "воздух-воздух" — AIM-120 AMRAAM, AIM-120 ASRAAM;

ракеты "воздух-земля" — SLAM-ER, противорадарные AGM-88 HARM;

противокорабельные — AGM-84 Harpoon;

корректируемые бомбы JDAM-ER и Paveway II;

крылатые стелс-ракеты AGM-158 JASSM, Taurus;

бомбы — Mark 80, GBU-87, Mk 20, Mk-77, CBU-97.

Номенклатура вооружения F/A-18

Кроме того, есть еще неуправляемые ракеты, возможность нести ядерные бомбы, а также ракет Sidewinder. Пока неизвестным остается техническое состояние австралийских самолетов. Однако важным фактором является то, что истребители не используются, а потому боевой потенциал Австралии не изменится.

Напомним, 6 июня СМИ писали, что Австралия может передать Украине 41 истребитель Hornet.