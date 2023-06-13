Cвист ракеты и "работа ПВО": в Луганске раздались взрывы, над городом поднялся дым (видео)

По словам очевидцев, снаряд прилетел возле автомобильного рынка. Российские военкоры пишут о повреждении здания Луганской строительной компании.

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Во временно оккупированном Луганске 13 июня днем прогремело несколько взрывов. Об этом сообщили в местных Telegram-каналах.

После взрыва над городом был виден столб дыма. Очевидцы рассказали о прилете в район луганского автомобильного рынка. Местные публикуют фотографии, на которых можно увидеть дым после взрыва.

Российские военкоры пишут о работе систем ПВО и свисте ракеты. Зафиксирован якобы прилет в здание Луганской строительной компании. Так называемые местные "органы власти" уточняют информацию о пострадавших.

Также в милитари-пабликах есть сведения о минимум одном прилете и якобы сбитой британской ракете из трех запущенных.

"Предварительно, место взрыва в районе Мирного", — сообщили в паблике "Инцидент Луганск".

Напомним, что в Луганске утром 8 июня прогремели взрывы. Российские военкоры тогда сообщали об ударе по промзоне города ракетами Storm Shadow.

А 15 мая стало известно о ранениях "врио министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета после взрыва в центре Луганска. По данным "Врио главы ЛНР" Леонида Пасечника, от взрыва пострадали семь человек.