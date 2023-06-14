"Сыновья остались без отца": в Ровно попрощались с погибшим на Донбассе командиром (фото)

Юрий Ледяев не служил в армии, но это не остановило его — в первые дни полномасштабного вторжения он записался добровольцем в военкомате и отправился на фронт.

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В ходе боевых действий вблизи населенного пункта Северное в Донецкой области Украины погиб командир Юрий Ледяев, родом из Ровенской области. Во время штурма противников он получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Об сообщил в своем Telegram городской голова Ровно Александр Третяк.

7 июня произошла трагическая смерть бойца Юрия Ледяева, а всего через несколько дней, 13 июня, его похоронили на Аллее Славы, кладбища в поселке Тинном.

"Без отца останутся сыновья, без мужа любимая жена, без верного и искреннего друга родные и знакомые… Город в трауре будет провожать настоящего и преданного Героя…" — писал Третьяк накануне прощания с бойцом.

Мэр отметил, что Юрий Ледяев раньше не служил, однако это не помешало ему проявить героизм. В самые первые дни начала полномасштабного вторжения он добровольно записался в военкомат. Когда пришла повестка, Юрий без колебаний отправился на защиту своей родины.

"Для сослуживцев он был образцом, другом, надежным побратимом и искренним советчиком", — заверил Третяк.

Александр Третяк призвал всех украинцев помнить своих героев.

"Герои уходят. Но истории о них — большие и маленькие, о подвигах, о любви или о вере, о мечтах или об обычных мирных днях должны жить. Должны остаться. Помните и чтите их!" — призвал мэр города.

Прощание с Юрием Ледяевым Прощание с Юрием Ледяевым Прощание с Юрием Ледяевым

Напомним, 9 июня в Чернигове прошло прощание с бойцом Николаем Барановским — защитником "Азовстали", погибшим в прошлом году в результате удара по колонии в поселке Оленовка.

Кроме того, в Херсоне погиб украинский доброволец с позывным "Кабан". Он руководил эвакуацией людей из затопленных районов Херсона.