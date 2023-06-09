В Чернигове простились с бойцом "Азова", погибшим в результате теракта в Оленовке (фото, видео)

27-летний Николай Барановский вступил в ряды нацгвардейцев в 2020 году и воевал в Мариуполе. Военный Павел Рославец рассказал, что погибший не хотел сдаваться в плен, однако верил в лучшее.

Related video

В Чернигове прошло прощание с бойцом Николаем Барановским — защитником "Азовстали", погибшим в прошлом году в результате удара по колонии в поселке Оленовка. Об этом 8 июня сообщили в издании "Суспільне".

Журналисты рассказали, что 27-летний военный был родом из Чернигова и подписал контракт с Нацгвардией в 2020 году. В материале говорится, что Барановский служил в Мариуполе в составе полка "Азов".

"Был защитником "Азовстали", командиром отделения, а потом от командования пришло сообщение, что нужно сдаваться в плен. Он очень этого не хотел, но сказал, что так надо и все будет хорошо. Я в новостях увидел об этом теракте, увидел его в списках, не верилось, очень не верилось, а потом мы узнавали через все возможные каналы, но никакой вести не было», — вспомнил военнослужащий Павел Рославец.

Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне

Воина похоронили на кладбище "Яцево" в Чернигове. В СМИ подчеркнули, что на церемонию прощания пришли украинцы, даже не знавшие Барановского лично.

"Они все наши. Даже если не из Чернигова, а все ребята — наши. Если есть возможность, то как не прийти?" – объяснила местная жительница.

Репортаж с прощания с погибшим защитником в Чернигове

Напомним, 29 июля 2022 года Минобороны РФ официально подтвердило ночной удар по СИЗО во временно оккупированной Оленовке в Донецкой области. Там российские захватчики удерживали пленных защитников.

12 января пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий проинформировала, что Украина вернула 54 тела бойцов, погибших в результате обстрела колонии.