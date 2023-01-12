Обстрел колонии в Еленовке: Украина вернула тела 54 погибших, – Минреинтегранции

Тела защитников вернули по итогам сложных переговоров при посредничестве Красного Креста. Идентификация военнопленных займет много времени, ДНК-экспертиза продолжается, говорят чиновники.

Related video

Украина вернула 54 тела военных, погибших после обстрела колонии в Еленовке во временно оккупированной Донецкой области. Об этом сообщило в Telegram Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Тела защитников Украины удалось вернуть после сложных переговоров при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Продолжается ДНК-экспертиза и идентификация погибших, которая займет много времени, отметило министерство.

По словам представителя офиса уполномоченного по вопросам пропавших без вести Ивана Ангелина, тела погибших передают в профильные учреждения на судебно-медицинскую экспертизу. После этого следователь сообщает сведения о погибших их родственникам.

"Длительная продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Еленовке", — объяснил Ангелин.

Обстрел колонии в Еленовке: хронология событий

Военнопленных украинских военных, в том числе "азовцев", которые защищали Мариуполь, держали в колонии Еленовки. На территории учреждения 29 июля 2022 года произошел мощный взрыв и начался пожар.

Украина и Россия взаимно обвинили друг друга в совершении теракта. РФ первой заявила о 40 погибших и 75 раненых украинских пленных. Минобороны России настаивало на версии об ударе из РСЗО HIMARS.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко посчитал обвинения российских военных "очередной ложью". Позднее Генштаб ВСУ озвучил собственную версию произошедшего — ВС РФ хотели скрыть пытки и расстрелы украинских военнопленных.

Офис генпрокурора Украины в августе прошлого года заявил о взрыве термобарического боеприпаса, который россияне выпустили из огнемета типа "Шмель", "Шмель-М" или "Рысь". Журналисты телеканала CNN выдвинули версию о детонации устройства внутри колонии.

Украине 11 октября 2022 года удалось вернуть 62 тела военнослужащих, среди которых были погибшие на территории СИЗО в Еленовке.

ООН решила создать специальную миссию по расследованию теракта в Еленовке, но в начале января этого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил распустить ее. По словам Гутерриша, ни одна из сторон не предоставила нужных гарантий безопасности для работы миссии.