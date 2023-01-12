Обстріл колонії в Оленівці: Україна повернула тіла 54 загиблих, – Мінреінтеграції

Тіла захисників повернули за підсумками складних переговорів за посередництва Червоного Хреста. Ідентифікація військовополонених займе багато часу, ДНК-експертиза продовжується, кажуть чиновники.

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Україна повернула 54 тіла військових, які загинули після обстрілу колонії в Оленівці у тимчасово окупованій Донецькій області. Про це повідомило у Telegram Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Тіла захисників України вдалося повернути після складних переговорів за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста. Триває ДНК-експертиза та ідентифікація загиблих, яка забере багато часу, зазначило міністерство.

За словами представника офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти Івана Ангеліна, тіла загиблих передають до профільних установ на судово-медичну експертизу. Після цього слідчий повідомляє відомості про загиблих їхнім родичам.

"Довга тривалість ДНК-експертизи пов'язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці", — пояснив Ангелін.

Обстріл колонії в Оленівці: хронологія подій

Військовополонених українських військових, зокрема "азовців", які захищали Маріуполь, тримали в колонії Оленівки. На території установи 29 липня 2022 року стався потужний вибух і почалася пожежа.

Україна та Росія взаємно звинуватили одне одного в здійсненні теракту. РФ першою заявила про 40 загиблих і 75 поранених українських полонених. Міноборони Росії наполягало на версії про удар із РСЗВ HIMARS.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко визнав звинувачення російських військових "черговою брехнею". Пізніше Генштаб ЗСУ озвучив власну версію події — ЗС РФ хотіли приховати тортури та розстріли українських військовополонених.

Офіс генпрокурора України в серпні минулого року заявив про вибух термобаричного боєприпасу, який росіяни випустили з вогнемету типу "Шмель", "Шмель-М" или "Рысь". Журналісти телеканалу CNN висунули версію про детонацію пристрою всередині колонії.

Україні 11 жовтня 2022 року вдалося повернути 62 тіла військовослужбовців, серед яких були загиблі на території СІЗО в Оленівці.

ООН вирішила створити спеціальну місію з розслідування теракту в Оленівці, але на початку січня цього року генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вирішив її розпустити. За словами Гутерреша, жодна зі сторін не надала потрібних гарантій безпеки для роботи місії.