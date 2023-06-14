"Нет непреодолимых красных линий": посол рассказала, получит ли Украина ATACMS от США

По словам Оксаны Маркаровой, в Вашингтоне перед тем, как отправлять новое вооружение, учитывают огромное количество факторов. Тема поставки дальнобойных ракет поднималась в США неоднократно.

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Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, при каком сценарии в Белом Доме разрешат передать Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом она рассказала в интервью изданию The Page 14 июня.

По ее словам, с конца мая в Вашингтоне настроены более легко к передаче ракет Украине и "изменили тональность", когда об этом заходит речь. Это может свидетельствовать о том, что вопросы обсуждаются и в скором времени ответ сменится на положительный.

Более того, Оксана Маркарова отмечает, что некоторые переговоры между США и Украиной являются непубличными.

"Но нет каких-то непреодолимых красных линий, и есть много возможностей, о которых мы сначала слышали "нет", а потом слышали "да". Это не всегда потому, что была четкая позиция "нет" и она изменилась на четкую позицию "да" – это потому, что для получения каждой способности существует большой набор факторов. И политическая готовность оказывать помощь – важный, но далеко не единственный фактор", – говорится в сообщении.

В Вашингтоне когда обсуждается вопрос передачи вооружений, рассматривается сразу ряд факторов, среди которых: наличие, тренировки, поставки и интеграция с вооружением, которое есть у украинских военных.

Также начинается поиск такого же вооружения за пределами США — у партнеров. Ключевым моментом может являться логистика.

Напомним, 9 июня сообщалось, что в США хотят призвать Байдена передать Украине ATACMS. В Конгресс внесли специальную резолюцию. Авторы инициативы считают, что не предоставление Киеву необходимого вооружения, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, затягивает войну.