Оставлять после себя тотальную руину: ВС РФ получили новый приказ от командования, — эксперт

Первыми такое предписание, утверждает военный аналитик Александр Коваленко, стали получать командиры подразделений, расположенных во временно оккупированной Луганской области в районе Сватового, Кременной, Счастья и Рубежного.

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У военного командования РФ нет особого оптимизма относительно того, как сдержать контрнаступление Сил обороны Украины, поэтому приказало своим войскам оставлять после себя сплошную руину. Об этом пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, не исключено, что в скором времени будет очередной жест "доброй воли", но кроме него РФ готовится оставить после себя сплошную выжженную землю.

"По имеющейся информации, российское командование выдало особые указания после ухода с тех или иных территорий оставлять после себя выжженную землю. Речь идет об уничтожении практически всех типов инфраструктурных объектов, от очистных сооружений до электроподстанций", — написал Коваленко.

По его словам, первыми такой приказ получили подразделения РФ, которые находятся в Луганской области в районе Сватового, Кременной, Счастья и Рубежного.

"В любом случае, мы видим очередное доказательство того, что подрыв Каховской ГЭС это был целенаправленный террористический акт, который не только призван предотвратить форсирование Днепра Силами обороны Украины, но и вписывающимся в концепцию оккупантов "выжженной земли", — резюмировал эксперт.

Напомним, что 6 июня ночью российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Вода затопила более 83 населенных пунктов, в частности, город Херсон.

11 июня российские оккупанты, отступая, взорвали дамбу на реке Мокри Ялы возле села Новодаровка Пологовского района Запорожской области.