По словам пропагандиста, украинское руководство якобы имеет рычаги давления на главу Белого дома, из-за чего Вашингтон поставляет любое необходимое вооружение ВСУ.

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Украинцы управляют президентом США Джо Байденом из-за вмешательства Киева во внутренние дела Штатов. Об этом в эфире ток-шоу заявил российский пропагандист Владимир Соловьев. Об этом 15 июня сообщает издание Хартыя 97.

По мнению Соловьева, Киев задолго до того, как Джо Байден стал президентом, подкупал его в период, когда тот был вице-премьером.

"Речь идет о том, что иностранное государство дало взятку действующему вице-президенту США. Давало ее многократно. В конечном итоге этот человек стал президентом. У иностранного государства, которое давало взятку, есть 100% рычаг давления на действующего президента, поэтому Байден на самом деле абсолютно управляем украинцами", — заявил Соловьев.

Он призвал Соединенные Штаты Америки возбудить уголовное дело против лидера Украины Владимира Зеленского за вмешательство во внутренние дела другого государства.

"Мало этого, по большому счету в США должны возбудить дело против президента Украины за вмешательство во внутренние дела и сокрытие принципиально важной информации. Сейчас мы понимаем, зачем и почему Америка дает любое вооружение Украине", — отметил пропагандист в эфире ток-шоу.

Напомним, 20 мая российский пропагандист Соловьев вызвал президента Украины Владимира Зеленского на дуэль на манер прошлых веков. В качестве примера он упомянул о том, что в прошлом правители берегли свои армии и устраивали дуэли друг с другом.

В конце мая, российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что чем быстрее россияне осознают, что "воюют с НАТО", тем быстрее РФ победит.