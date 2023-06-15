"Українці керують Байденом": Соловйов звинуватив Зеленського у підкупі президента США (відео)

За словами пропагандиста, українське керівництво нібито має важелі тиску на голову Білого дому, через що Вашингтон постачає будь-яке необхідне озброєння ЗСУ.

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Українці керують президентом США Джо Байденом через втручання Києва у внутрішні справи Штатів. Про це в ефірі ток-шоу заявив російський пропагандист Володимир Соловйов. Про це 15 червня повідомляє видання "Хартія 97".

На думку Соловйова, Київ задовго до того, як Джо Байден став президентом, підкуповував його в той період, коли той був віцепрем'єром.

"Йдеться про те, що іноземна держава дала хабар чинному віцепрезиденту США. Давала його багаторазово. Зрештою ця людина стала президентом. Іноземна держава, яка давала хабар, має 100% важелів тиску на чинного президента, тому Байден абсолютно знаходиться під керівництвом українців", — заявив Соловйов.

Він закликав Сполучені Штати Америки порушити кримінальну справу проти лідера України Володимира Зеленського за втручання у внутрішні справи іншої держави.

"І цього замало, у США мають порушити справу проти президента України за втручання у внутрішні справи та приховування принципово важливої інформації. Зараз ми розуміємо, навіщо і чому Америка дає будь-яке озброєння Україні", — зазначив пропагандист в ефірі ток-шоу.

Нагадаємо, 20 травня російський пропагандист Соловйов викликав президента України Володимира Зеленського на дуель на кшталт минулих століть. Як приклад він згадав про те, що в минулому правителі берегли свої армії та влаштовували дуелі один з одним.

Наприкінці травня російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що чим швидше росіяни усвідомлять, що "воюють з НАТО", тим швидше РФ переможе.