Ликвидируют врага и его технику: новая бригада ВСУ начала работу на фронте (видео)

Бойцы новой стрелковой бригады показали, как овладели возможностями аэроразведки и артиллерийские навыки.

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На одном из направлений фронта в Украине начала работать недавно созданная 142-я отдельная резервная стрелковая бригада. Ее бойцы уже беспощадно уничтожают врага из артиллерии. Результатами своей работы они похвастались на странице подразделения ФБ.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы бригады работают по врагу по артиллерии, уничтожая его позиции, личный состав и технику.

142-я отдельная резервная стрелковая бригада начала формироваться весной, когда в сети стала распространяться информация о предстоящем контрнаступлении ВСУ, пишут в ведущем украинские военные телеграмм-канале In Factum. Украинское командование решило сформировать три дополнительных бригады для усиления боеспособности Сухопутных войск — две в структуре Сухопутных войск Украины, а третья – пехотная бригада в структуре Воздушных сил Украины. В настоящее время бригады уже сформированы. Речь идет о 41-й механизированной бригаде, 142-й резервной стрелковой бригаде и возведенной стрелковой бригаде на базе сводного отряда "Дика утка" Воздушных Сил Украины.

Напомним, что на восточном фронте Силы обороны Украины 15 июня совершили прорыв, возвращаясь на утраченные позиции. В пределах небольших контрнаступлений и наступательных действий подразделения ВСУ вокруг Бахмута продвинулись на несколько километров, при этом нанося врагу потери как в живой силе, так и в технике.

14 июня сообщалось, что Силы обороны Украины имеют частичный успех на Бердянском направлении. Они смогли продвинуться по некоторым направлениям на расстояние от 200 до 1400 метров.