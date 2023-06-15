Оккупанты назначили дату проведения "выборов" на захваченных территориях Украины

Депутатов собираются выбирать в "единый день" голосования. В российском ЦИК заявили, что планируют проведение примерно 80 избирательных кампаний.

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Российские оккупанты проведут "выборы депутатов" в нескольких областях Украины. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в соцсетях.

"Выборы в новых субъектах РФ состоятся в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Такое решение сегодня принято ЦИК России", — говорится в публикации российской комиссии.

В посте отмечено, что выборы планируют провести во временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В ЦИК подчеркнули, что в общей сложности планируют проведение примерно 80 избирательных кампаний.

Напомним, 14 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что российские захватчики находятся в "предпаническом состоянии" и перевозят боеприпасы в "скорых".

Ранее, 13 июня, в Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты начали вывозить грузовиками награбленное имущество. Военные передали, что вражеские армейцы загружают бытовой техникой и мебелью машины, приезжающие под видом "гуманитарной помощи для населения". Куда дальше следует груз — неизвестно.

14 июня глава Донецкой ОВА Павел Кириленко подтвердил продвижение ВСУ в Волновахском районе. По его словам, "тенденция наступления хорошая". Также Кириленко передал, что в четырех освободженных населенных пунктах продолжается зачистка территорий.