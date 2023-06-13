Оккупанты под видом гуманитарной помощи вывозят награбленное грузовиками, — Генштаб

Противник продолжает угрожать украинцам на территориях, которые находятся в оккупации. Среди украденного имущества чаще всего встречается бытовая техника и мебель.

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Российские оккупанты начали вывозить награбленное имущество из захваченных территорий грузовиками, а также продолжают попытки принудительной паспортизации. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба за 13 июня

В Мелитополе Запорожской области россияне начали вновь прибегать к угрозам для местного населения. Те, кто не оформил российский паспорт спустя год оккупации рискует остаться без документов, которые влияют на будущее.

"Так, оккупанты активно угрожают родителям выпускников о невозможности получения аттестатов об окончании школы в случае отказа получения подростками российского паспорта", — говорится в сообщении.

А вот в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС россияне активно начали вывозить имущество, которое им удалось награбить. Проходит это параллельно с контрнаступательными действиями украинских военных.

В Голой Пристани под видом гуманитарной помощи для пострадавшего от затопления населения приезжают грузовики, но они полностью пустые.

Российские оккупанты начинают их полностью загружать всем, что им удалось награбить — бытовая техника, мебель и так далее.

В каком направлении они уезжают и кто конечный получатель — неизвестно.

Напомним, 13 июня сообщалось, что завербованные заключенные убили инструкторов ВС РФ и дезертировали. Представители подполья утверждают, что дезертиры захватили грузовик с оружием и в процессе побега убили трех инструкторов, чтобы завладеть снаряжением.

Также сообщалось, что россияне уже развернули 90% резервов, а ВСУ только готовятся к "большой атаке". Несмотря на страхи иностранцев, Украина подтверждает способность своих сил успешно освободить большие части земель.