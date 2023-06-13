Окупанти під виглядом гуманітарної допомоги вивозять награбоване вантажівками, — Генштаб

Противник продовжує погрожувати українцям на територiях, що знаходяться в окупації. Серед вкраденого майна найчастіше зустрічається побутова техніка та меблі.

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Російські окупанти почали вивозити награбоване майно із захоплених територій вантажівками, а також продовжують спроби примусової паспортизації. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 13 червня.

У Мелітополі Запорізької області росіяни почали вдаватися до погроз для місцевого населення. Ті, хто не оформив російський паспорт через рік окупації, ризикує залишитися без документів, які впливають на майбутнє.

"Так, окупанти активно погрожують батькам випускників щодо неможливості отримання атестатів про закінчення школи в разі відмови отримання підлітками російського паспорта", — йдеться в повідомленні.

А ось на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС росіяни активно почали вивозити майно, яке їм вдалося награбувати. Проходить це паралельно із контрнаступальними діями українських військових.

У Голій Пристані під виглядом гуманітарної допомоги для населення, що постраждало від затоплення, приїжджають вантажівки, але вони повністю порожні.

Російські окупанти починають їх повністю завантажувати всім, що їм удалося награбувати — побутова техніка, меблі тощо.

В якому напрямку вони їдуть і хто кінцевий отримувач — невідомо.

Нагадаємо, 13 червня повідомлялося, що завербовані ув'язнені вбили інструкторів ЗС РФ та дезертували. Представники підпілля стверджують, що дезертири захопили вантажівку зі зброєю і в процесі втечі вбили трьох інструкторів, щоб оволодіти спорядженням.

Також повідомлялося, що росіяни вже розгорнули 90% резервів, а ЗСУ лише готуються до "великої атаки". Незважаючи на страхи іноземців, Україна підтверджує здатність своїх сил успішно звільнити більші частини земель.