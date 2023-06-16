"Представляют начальную фазу": в ISW считают, что полноценное контрнаступление не началось

По словам аналитиков, украинские военные постепенно продвигаются вперед, однако главный удар будет нанесен в скором времени. Сейчас идет подготовка.

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Бойцы Вооруженных сил Украины еще не пошли в масштабное контрнаступление, а лишь начали создавать условия для того, чтобы оно в будущем прошло эффективно. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 15 июня.

По информации аналитиков, украинские защитники уже добились некоторых успехов на разных направлениях. Это свидетельствует о том, что ВСУ ведут подготовку к более широким целям.

Наступательны действия проходили как минимум на трех направлениях. Пресс-секретарь ВСУ Александр Штапун заявлял, что военные продвинулись к северу и северо-западу от города Бахмут в Донецкой области.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов поделился положительными новостями из Запорожского направления. ВСУ в районе Малой Токмачки продвинулись минимум на три километра, а также освободили 7 населенных пунктов на этом направлении всего за несколько дней.

Несмотря на активные действия на поле боя, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк продолжает утверждать, что полноценное контрнаступление еще не идет, но бои активизировались. Аналитики из ISW также отметили, что сейчас, по всей вероятности, создаются условия "для более широких целей украинского контрнаступления, которые не сразу ясны и, следовательно, представляют собой начальную фазу продолжающегося контрнаступления".

15 июня сообщалось, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, если оккупанты проиграют текущую битву, война в конечном итоге для российского руководства будет проиграна полностью.