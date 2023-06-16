Зеленые инициативы для армии: в США экспериментируют с мобильными батареями ATeMM

Применение мобильных аккумуляторных батарей сократит зависимость войск от ископаемых видов топлива. Кроме того, они помогут сократить количество потерь, связанных с доставкой топлива логистическими путями, которые подвергаются ударам противника.

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В рамках масштабных планов армии США по снижению зависимости от ископаемого топлива военные 25-ой пехотной дивизии проводят полевые испытания колесного блока аккумуляторных батарей ATeMM от компании Plasan. Дивизия специально запросила эти блоки для снижения расхода топлива, и это по сути первая армейская часть, которая получит их для испытаний, сообщает Defence One.

Главный заместитель помощника министра обороны по вопросам установок, энергетики и окружающей среды Пол Фарнан заявил, что интерес 25-й дивизии обусловлен тем, что она является легким пехотным подразделением, которое должно быть очень мобильным. По его словам, офицеры дивизии признались, что одной из самых больших проблем подразделения является производство энергии на поле боя.

"Они пришли к нам и сказали: "Эй, нам действительно нужно посмотреть на эти штуки", — рассказал Фарнан.

Кратко о системах ATeMM

Аккумуляторные батареи ATeMM представляет собой колесный многотонный аккумуляторный блок, заряжаемый дизельным топливом. Он способен хранить 47 кВт/ч, при этом обозреватели отмечают, что в среднем один дом в Америке потребляет 30 кВт/ч.

Система может управляться с помощью пульта дистанционного управления или прикрепляться к другому транспортному средству. Некоторые модели, которые рекламирует Plasan, также вооружены пулеметами.

Перспективы систем ATeMM

Обозреватели пишут, что полевые испытания ATeMM является частью более широкой кампании армии США по сокращению зависимости от ископаемых видов топлива для оптимизации логистики, защиты баз от перебоев в энергоснабжении и использования бесшумных боевых машин. По словам Фарнана, в начале 2025 года Национальный учебный центр в Форт-Ирвине получит шесть электрических пехотных машин для отработки тактики ведения боя, которая подразумевает бесшумное продвижение к позициям противника.

Между тем ATeMM может решить и логистические проблемы, связанные с топливом. Они заключаются в том, что подразделения, доставляющие бензин другим подразделениям, часто подвергаются вражескому огню. В Пентагоне начали искать пути решения этой проблемы после того, как в 2007 году в Ираке и Афганистане во время нападений на автоколонны с топливом погибло более 3000 солдат и контрактников.

"Мы несем потери, защищая топливопроводы. Использование меньшего количества ископаемого топлива повышает защиту и безопасность наших солдат, поскольку они не так часто подвергаются опасности", — пояснил Фарнан.

В заключение было отмечено, что хотя присутствие США на Ближнем Востоке в настоящее время резко сократилось, из-за возможного конфликта в огромном Тихоокеанском регионе американские корабли, перевозящие горючее, аналогичным образом могут подвергнуться вражескому огню.

Ранее сообщалось, что ВМС США приступают к развертыванию программы разговорного искусственного интеллекта, известного как "Амелия". Чат-бот должен помогать советами по устранению неполадок и отвечать на наиболее часто задаваемые вопросы о технической поддержке.