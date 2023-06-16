Зелені ініціативи для армії: у США експериментують із мобільними батареями ATeMM

Застосування мобільних акумуляторних батарей скоротить залежність військ від викопних видів палива. Крім того, вони допоможуть скоротити кількість втрат, пов'язаних із доставкою палива логістичними шляхами, які зазнають ударів противника.

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У рамках масштабних планів армії США щодо зниження залежності від викопного палива військові 25-ої піхотної дивізії проводять польові випробування колісного блоку акумуляторних батарей ATeMM від компанії Plasan. Дивізія спеціально запросила ці блоки для зниження витрати палива, і це, по суті, перша армійська частина, яка отримає їх для випробувань, повідомляє Defence One.

Головний заступник помічника міністра оборони з питань установок, енергетики та довкілля Пол Фарнан заявив, що інтерес 25-ї дивізії зумовлений тим, що вона є легким піхотним підрозділом, який має бути дуже мобільним. За його словами, офіцери дивізії зізналися, що однією з найбільших проблем підрозділу є виробництво енергії на полі бою.

"Вони прийшли до нас і сказали: "Гей, нам справді потрібно подивитися на ці штуки", — розповів Фарнан.

Коротко про системи ATeMM

Акумуляторні батареї ATeMM є колісним багатотонним акумуляторним блоком, що заряджається дизельним паливом. Він здатний зберігати 47 кВт/год, при цьому оглядачі зазначають, що в середньому один будинок в Америці споживає 30 кВт/год.

Система може керуватися за допомогою пульта дистанційного керування або прикріплюватись до іншого транспортного засобу. Деякі моделі, що рекламує Plasan, також озброєні кулеметами.

Перспективи систем ATeMM

Оглядачі пишуть, що польові випробування ATeMM є частиною ширшої кампанії армії США зі скорочення залежності від видів палива для оптимізації логістики, захисту баз від перебоїв в енергопостачанні та використання безшумних бойових машин. За словами Фарнана, на початку 2025 року Національний навчальний центр у Форт-Ірвіні отримає шість електричних піхотних машин для відпрацювання тактики ведення бою, яка передбачає безшумний поступ до позицій противника.

Тим часом ATeMM може вирішити і логістичні проблеми, пов'язані з паливом. Вони полягають у тому, що підрозділи, які доставляють бензин іншим підрозділам, часто піддаються ворожому вогню. У Пентагоні почали шукати шляхи розв'язання цієї проблеми після того, як у 2007 році в Іраку та Афганістані під час нападів на автоколони з паливом загинуло понад 3000 солдатів і контрактників.

"Ми зазнаємо втрат, захищаючи паливопроводи. Використання меншої кількості викопного палива підвищує захист і безпеку наших солдатів, оскільки вони не так часто наражаються на небезпеку", — пояснив Фарнан.

На закінчення було зазначено, що хоча присутність США на Близькому Сході нині різко скоротилася, через можливий конфлікт у величезному Тихоокеанському регіоні американські кораблі, що перевозять пальне, аналогічним чином можуть зазнати ворожого вогню.

Раніше повідомлялося, що ВМС США розпочинають розгортання програми розмовного штучного інтелекту, відомого як "Амелія". Чат-бот повинен допомагати порадами щодо усунення несправностей і відповідати на питання, що найчастіше задаються, про технічну підтримку.