Один работает по БМП, другой – по десанту: снайпер ВСУ рассказал о работе в парах на фронте

Бойцы имеют на вооружение разные снайперские винтовки, среди них крупнокалиберный Barret. Он настолько мощный, что может остановить бронетехнику, говорят инструкторы.

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Украинские снайперы выполняют задания на разных участках фронта. Часто на поле битвы бойцы действуют парами и винтовками разных калибров. Об этом сообщает АрміяInform.

Командир подразделения снайперов младший лейтенант Максим рассказал об особенностях работы на фронте. Среди его подчиненных есть много опытных снайперов. Новичков обучают в течение 2 месяцев, чтобы бойцы имели необходимую базу: основы маскировки, баллистики, топографии. После этого бойцы готовы выполнять первые задачи.

"Вообще хороший снайпер — это тот, кто имеет профессиональный опыт хотя бы 2-3 года. В работе снайпера совершить удачный выстрел это лишь 25-30 процентов успешной работы. Очень важно незаметно зайти на позицию и выйти из нее. Снайпер должен уметь удачно выбрать и обустроить свою "лежку" так, чтобы противник ни при каких обстоятельствах ее не заметил. Профессионального и опытного снайпера никогда не вычислишь на его позиции. Он всегда правильно лежит", — рассказывает Максим.

В ВСУ есть разные виды снайперского вооружения Фото: "Армия Информ"

Кроме этого, снайпер должен уметь корректировать артиллерию и вести разведку, чтобы артиллерия могла отработать по целям. На вооружении у украинских снайперов есть разные типы винтовок:

советские образцы;

украинские UAR-10;

американские Savage-110 и Barrett.

Последняя из них может поражать даже бронетехнику. Поэтому Barret используют, чтобы останавливать вражескую технику. В таком случае снайпер должен работать в паре.

"Один из большего калибра останавливает, например, БМП, работая по его горючим бакам, а другой — по меньшему калибру работает по десанту, который выбегает из бронемашины. То есть с 50-го калибра останавливаем технику, а с 38-го отрабатываем по враждебному десанту, покидающий машину. Так мои собратья охотились на российскую легкобронированную технику с расстояния свыше километра и довольно успешно это делали", — рассказывает инструктор Дмитрий.

Фото: АрміяInform

Дистанция выстрела в таком случае может достигать 1200 метров, а на один выстрел идет до 60 секунд. Также для работы в темное время суток у бойцов есть тепловизоры.

Напомним, 31 мая в РФ запретили экспорт патронов стрелкового оружия, включая снайперские патроны.

25 мая снайперы президентской бригады рассказали о боях на Бахмутском направлении. Военные работали практически 24 часа в сутки.