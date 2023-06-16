Один працює по БМП, інший - по десанту: снайпер ЗСУ розповів про роботу в парах на фронті

Бійці мають на озброєння різні снайперські калібри, серед них великокаліберний Barret. Він настільки потужний, що може зупинити бронетехніку, кажуть інструктори.

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Українські снайпери виконують завдання на різних ділянках фронту. Часто на полі битви бійці діють парами й гвинтівками різних калібрів. Про це повідомляє АрміяInform.

Командир підрозділу снайперів молодший лейтенант Максим розповів про особливості роботи на фронті. Серед його підлеглих є багато досвідчених снайперів. Новачків навчають протягом 2 місяців, щоб бійці мали необхідну базу: основи маскування, балістики, топографії. Після цього бійці готові виконувати перші завдання.

"Взагалі хороший снайпер — це той, хто має професійний досвід хоча б 2-3 роки. У роботі снайперу здійснити вдалий постріл це лише 25-30 відсотків успішної роботи. Дуже важливо непомітно зайти на позицію і вийти з неї. Снайпер має вміти вдало обрати та облаштувати свою "льожку" так, аби противник за жодних обставин її не помітив. Професійного та досвідченого снайпера ніколи не вирахуєш на його позиції. Він завжди правильно лежить", — розповідає Максим.

В ЗСУ є різні види снайперського озброєння Фото: "Армія Інформ"

Окрім цього снайпер має вміти корегувати артилерію і вести розвідку, щоб артилерія могла відпрацювати по цілях. На озброєнні в українських снайперів є різні типи гвинтівок:

радянські зразки;

українські UAR-10;

американські Savage-110 та Barrett.

Остання з них може уражати навіть бронетехніку. Тому Barret використовують, щоб зупиняти ворожу техніку. В такому випадку снайпер має працювати в парі.

"Один з великого калібру зупиняє, наприклад, БМП, працюючи по його пальних баках, а інший — з меншого калібру працює по десанту, який вибігає з бронемашини. Тобто з 50-го калібру зупиняємо техніку, а з 38-го відпрацьовуємо по ворожому десанту, який покидає машину. Так мої побратими полювали на російську легкоброньовану техніку з відстані понад кілометр і досить успішно це робили", — розповідає інструктор Дмитро.

Фото: АрміяInform

Дистанція пострілу в такому випадку може сягати до 1200 метрів, а на один постріл йде до 60 секунд. Також для роботи в темну пору доби у бійців є тепловізори.

Нагадаємо, 31 травня у РФ заборонили експорт набоїв стрілецької зброї, включно зі снайперськими патронами.

25 травня снайпери президентської бригади розповіли про бої на Бахмутському напрямку. Військові працювали практично 24 години на добу.