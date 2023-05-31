У РФ заборонили експорт набоїв до стрілецької зброї: що це може означати

Заборона стосується автоматів, кулеметів та снайперських гвинтівок. На думку експертів це може означати, що є тенденція на спустошення набоїв для потреб ЗС РФ.

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Кабінет міністрів РФ ввів тимчасову заборону на експорт патронів до нарізного озброєння до кінця 2023 року. Про це повідомляє "РІА Новини".

Російський уряд затвердив заборону на експорт на набої для автоматів, кулеметів та снайперських гвинтівок. Зокрема:

5,45х39 — автоматний, наприклад, для АК-74;

7,62х39 — автоматний — АК, АКМ та інші;

7,62х54 — кулемети та снайперська гвинтівка СВД;

12,7х108 — кулеметний.

Також заборонені для експорту й інші патрони, але західних калібрів. В основному РФ їх використовує в снайперських системах:

.223 Rem (5,56х45 мм);

.308 Win (7,62х51 мм);

.300 WM (7,62х67 мм);

.338 LM (8,6х70 мм);

.50 BMG (12,7х99 мм).

Також зазначається, що обмеження не стосується переміщення патронів поза межами РФ для потреб її армії, а також для інших військових формувань. Під "іншими військовими формуваннями" може матись на увазі постачання набоїв для різних приватних військових компанії в третіх країнах.

У виданні Defense Express додають, що заборона на експорт є вагомою статтею російського військового експорту. Деякі країни залежать від РФ, бо мають на озброєнні зброю радянських калібрів. Тому російський уряд пішов на заборону, ймовірно, через тенденцію до спустошення набоїв для власних потреб.

Нагадаємо, 30 травня ЗМІ підрахували, у скільки обходиться вторгнення РФ в Україну.

31 травня в Єврокомісії закликали надати Україні далекобійну зброю.