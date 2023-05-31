Вирівняти розрив на полі бою: у ЄК закликали надати Україні далекобійну зброю

За словами президента ЄК, головна потреба України – військова допомога. Мужність та стійкість українців побачив увесь світ, і тепер він може надати велику підтримку у війні з агресором.

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни-союзники надати українським захисникам далекобійну зброю для того, щоб скоріше закінчити війну. Про це вона заявила у середу, 31 травня, виступаючи на форумі Globsec, повідомляє пресслужба Єврокомісії.

"Росія розпочала цю неспровоковану і невиправдану війну. Без жодних причин вона вторглася в Україну, щоб стерти її з лиця землі. І Росія відмовляється визнати Україну як незалежну державу. Але воля України до боротьби і свободи вразила світ", — зазначила президент Європейської комісії. .

За її словами, українці багато років будували свій шлях до Європейського союзу і зараз показують усьому світові приклад мужності та рішучості, у зв'язку з чим світ має зайняти позицію України та надати всю можливу підтримку. Нині найголовнішою потребою для України є саме військова допомога.

"Ось чому ми щойно запропонували Акт про виробництво боєприпасів. Ми хочемо підштовхнути нашу оборонну промисловість до нарощування виробництва вкрай необхідних 155-міліметрових та 152-міліметрових артилерійських снарядів. Ті, хто може, повинні надати Україні далекобійну артилерію та системи озброєння. Це допоможе Україні вирівняти розрив у дальності на полі бою", — пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо, що Німеччина планує передати Україні далекобійні ракети Taurus з радіусом дії до 400-500 кілометрів. Про це заявив представник німецької ХДС та полковник у відставці Родеріх Кізеветтер.

Наприкінці квітня Міністерство оборони Великобританії опублікувало інформацію про військову техніку, що закуповується для потреб ЗСУ у рамках фонду підтримки України. Серед іншого, йшлося про далекобійні ракети з дальністю від 100 до 300 км.