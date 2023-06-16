В Одессе "военком" в интервью для российского Рен-ТВ наговорил на срок в Украине (фото)

Вместе с "военкомом" за решеткой может оказаться и "журналист", который брал комментарий. Они сняли постановочное видео о мобилизации в Украине по заказу российского телеканала.

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В Одессе правоохранители разоблачили двоих местных жителей, отснявших фейковое видео для пропагандистского СМИ. Им доложено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Один из подозреваемых – бывший оператор Одесского государственного телевидения, после полномасштабного вторжения начал сотрудничать с российским телеканалом Рен-ТВ. Следствие установило, что подозреваемый согласился отснять для росТВ ролик о мобилизации в Украине, а для роли "военкома" за 8 тысяч гривен нанял своего знакомого.

Вдвоем они сняли видео, где "военком" рассказывал как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста в Одессе, чтобы самому избежать мобилизации.

Фейковое видео вышло на Рент-ТВ, и его распространили более 20 пропагандистских информ-ресурсов, среди которых и крупнейшие федеральные телеканалы.

"Инициированные СБУ экспертизы этого видео подтвердили факты преступных действий фигурантов. Также проверяется причастность оператора к съемке ряда заказных сюжетов по событиям, связанным с Киево-Печерской лаврой", — говорится в сообщении.

У фигурантов провели обыски и изъяли телефоны и оборудование для съемки, черновые записи, военную форму и грим.

Оба "киномана" сообщены о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (осуществление соответствующих политических мер и информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором наступает при отсутствии признаков государственной измены). Им грозит наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что 10 лет тюрьмы получил так называемый "эксперт" одного из телеканалов Виктора Медведчука Михаила Шпира. Он призвал к "демонтажу" Украины.

СБУ задержала коллаборанта, обогревавшего казармы ВС РФ в Лимане. Местный житель занимался обогревом "расквартированных" солдат ВС РФ, оставив при этом без теплоснабжения дома местных жителей.