В Одесі "військком" в інтерв'ю для російського Рен-ТВ наговорив на строк в Україні (фото)

Разом із "військкомом" за ґратами може опинитися і "журналіст", який брав коментар. Вони зняли постановче відео про мобілізацію в Україні на замовлення російського телеканалу.

Related video

У Одесі правоохоронці викрили двох місцевих жителів, які відзняли фейкове відео для пропагандистського ЗМІ. Їм повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Один з підозрюваних – колишній оператор Одеського державного телебачення, який після повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з російським телеканалом Рен-ТВ. Слідство встановило, що підозрюваний погодився відзняти для росТБ ролик про мобілізацію в Україні, а для ролі "військкома" за 8 тисяч гривень найняв свого знайомого.

Удвох вони відзняли відео, де "військком" розповідав як змушений полювати на чоловіків призовного віку в Одесі, щоб самому уникнути мобілізації.

Фейкове відео вийшло на Рент-ТВ, і його поширили понад 20 пропагандистських інформресурсів, серед яких і найбільші федеральні телеканали.

"Ініційовані СБУ експертизи цього відео підтвердили факти злочинних дій фігурантів. Також перевіряється причетність оператора до зйомки низки замовних сюжетів щодо подій, пов’язаних із Києво-Печерською лаврою", — йдеться в повідомленні.

У фігурантів провели обшуки і вилучили телефони та обладнання для знімання, чорнові записи, військову форму та грим.

Обом "кіноманам" повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (здійснення відповідних політичних заходів та інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором настає за відсутності ознак державної зради). Їм загрожує покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 10 років в'язниці отримав так званий "експерт" одного з телеканалів Віктора Медведчука Михайло Шпіра. Він закликав до "демонтажу" України.

СБУ затримала колаборанта, який обігрівав казарми ЗС РФ у Лимані. Місцевий житель займався обігрівом "розквартированих" солдат ЗС РФ, залишивши при цьому без теплопостачання домівки місцевих жителів.