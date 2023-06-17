"Ужасная ирония": Блинкен высказался об обстреле Киева во время визита делегации из Африки

По словам госсекретаря США, Вашингтон поддерживает мирные инициативы других стран по Украине, однако хочет убедится, что "никто не подливает масла в огонь".

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отреагировал на ракетную атаку по Киеву во время визита лидеров стран Африки в украинскую столицу. Об этом пишет "Укринформ" 15 июня.

Сообщается, что во время выступления в Вашингтоне, Блинкен упомянул о том, что представители африканских государств сейчас пребывают в Украине, где занимаются продвижением "мирного предложения".

"Я отметил бы ужасную иронию того факта, что пока они были в Киеве, на украинскую столицу посыпалось еще больше российских ракет", — сказал госсекретарь.

Как отмечает Блинкен, США поддерживают мирные инициативы других стран, если они направлены на установление справедливого и крепкого мира.

"Но, как и в случае со многими странами, мы хотим убедиться, что никто не подливает масла в огонь, который разжигает Россия", — заключил Энтони Блинкен.

Напомним, что 16 июня ВС РФ совершили ракетную атаку на Киев. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это был "сигнал Путина" африканским лидерам о том, каково отношение его страны к любым предложениям о мирных планах.

При этом представитель президента Южно-Африканской Республики Винсент Магвенья заявил, что не слышал взрывов в украинской столице. По его словам, программа африканской "мирной миссии" выполняется по плану.

Позже президент ЮАР Сирил Рамафоса все-таки признал, что услышал ракетные удары по Киеву. При этом он подчеркнул, что этот инцидент не помешал его делегации продолжать призывать к деэскалации.