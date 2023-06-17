"Жахлива іронія": Блінкен висловився про обстріл Києва під час візиту делегації з Африки

За словами держсекретаря США, Вашингтон підтримує мирні ініціативи інших країн щодо України, проте хоче переконатися, що "ніхто не підливає олії у вогонь".

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Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відреагував на ракетну атаку по Києву під час візиту лідерів країн Африки до української столиці. Про це пише "Укрінформ" 15 червня.

Повідомляється, що під час виступу у Вашингтоні Блінкен згадав про те, що представники африканських держав зараз перебувають в Україні, де займаються просуванням "мирної пропозиції".

"Я б відзначив жахливу іронію того факту, що поки вони були в Києві, на українську столицю посипалося ще більше російських ракет", — сказав держсекретар.

Як зазначає Блінкен, США підтримують мирні ініціативи інших країн, якщо вони спрямовані на встановлення справедливого та міцного світу.

"Але, як і у випадку з багатьма країнами, ми хочемо переконатися, що ніхто не підливає олії у вогонь, який розпалює Росія", — сказав Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що 16 червня ЗС РФ здійснили ракетну атаку на Київ. На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, це був "сигнал Путіна" африканським лідерам про те, яким є ставлення його країни до будь-яких пропозицій про мирні плани.

Представник президента Південно-Африканської Республіки Вінсент Магвенья заявив, що не чув вибухів в українській столиці. За його словами, програма африканської "мирної місії" виконується за планом.

Пізніше президент ПАР Сіріл Рамафоса таки визнав, що почув ракетні удари по Києву. При цьому він наголосив, що цей інцидент не завадив його делегації продовжувати закликати до деескалації.