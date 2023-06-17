"Украина перехватывает инициативу": в Минобороны рассказали про главные потребности ВСУ

Украинским защитникам необходимо владеть обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. Для этого крайне важно иметь дальнобойные ракеты.

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Украина активно инициирует действия на военном поле, тогда как Россия принимает меры по защите. Однако, для достижения победы, требуется использование дальнобойного высокоточного вооружения с дальностью порядка 200 километров. Об заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Украина перехватывает инициативу — Россия защищается, но для наращивания нужно оружие дальностью до 200 километров…", — заявил Гаврилов.

Он отметил, что все военные планы реализуются в соответствии с оценками.

"Главное в современной войне — это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км", — добавил он.

Он отметил, что Украина находится на пути к получению новых самолетов, которые будут использованы для защиты своего воздушного пространства от возможных угроз со стороны российских ракет.

Напомним, что 17 июня стало известно, что Силы обороны Украины в результате активных боев продвинулись на Бердянском направлении. Украинские войска выбили оккупантов с их позиций севернее Урожайного, а также около Новодонецкого (Запорожская область), однако оба населенных пунктов все еще остаются под контролем России.

А 16 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвинулись на расстояние до 2 км на каждом направлении, добившись тактических успехов. Российская армия сохраняет преимущество в артиллерии и авиации, но не может пробить оборону украинцев.