"Україна перехоплює ініціативу": у Міноборони розповіли про головні потреби ЗСУ

Українським захисникам необхідно володіти обстановкою, щоб знати становище супротивника, а також мати можливість завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Для цього дуже важливо мати далекобійні ракети.

Related video

Україна активно ініціює дії на військовому полі, тоді як Росія вживає заходів щодо захисту. Однак для досягнення перемоги потрібне використання далекобійного високоточного озброєння з дальністю близько 200 кілометрів. Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, передає пресслужба Міністерства оборони України.

"Україна перехоплює ініціативу — Росія захищається, але для нарощування потрібна зброя дальністю до 200 кілометрів...", — заявив Гаврилов.

Він зазначив, що всі військові плани реалізуються відповідно до оцінок.

"Головне у сучасній війні — це володіння обстановкою, щоб знати становище противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна вражати противника на дальності до 200 км", — додав він.

Він зазначив, що Україна перебуває на шляху до отримання нових літаків, які будуть використані для захисту повітряного простору від можливих загроз з боку російських ракет.

Нагадаємо, що 17 червня стало відомо, що Сили оборони України в результаті активних боїв просунулися на Бердянському напрямку. Українські війська вибили окупантів з їхніх позицій на північ від Урожайного, а також біля Новодонецького (Запорізька область), проте обидва населені пункти все ще залишаються під контролем Росії.

А 16 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ просунулися на відстань до 2 км на кожному напрямку, досягши тактичних успіхів. Російська армія зберігає перевагу в артилерії та авіації, але не може пробити оборону українців.