"400 человек в неделю": в Мариуполе умирает больше людей, чем при "Covid-19", — ЦНС

По информации подполья, ситуация достигает критической точки и медицинская система в городе фактически уничтожена. Помощь предоставляют исключительно российским военным.

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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области начало возрастать количество смертей среди гражданского населения от естественных причин. Захватчики довели город до критического состояния. Об этом сообщила пресс-служба Центра национального сопротивления 18 июня.

По информации украинского подполья, российские оккупанты полностью уничтожили медицинскую систему города Мариуполь и наблюдается это в других населенных пунктах также. Гуманитарный кризис с каждым днем лишь усугубляется.

"По данным от подполья, смертность во временно оккупированном г. Мариуполь от естественных причин пересекла отметку в 400 человек в неделю. Это в 2,6 раза больше пика наибольшей ковидной смертности. В настоящее время медицинская система города практически не работает. Ведь оккупанты переводят максимум медицинских учреждений на обслуживание раненых российских военных", — говорится в сообщении.

Обычные граждане не могут получить самые базовые вещи, среди которых медицинская помощь. Бывают случаи, когда медицинские работники все же помогают мирному населению, но в основном это те специалисты, которые остались на стороне Украины.

За такие действия они могут пострадать, так как руководство категорически запретило связываться с людьми, которые не оформили российский паспорт.

"Однако те медицинские работники, которые не изменили Украине, пытаются обслуживать гражданских без российского паспорта, хотя оккупанты это строго запрещают и угрожают физической расправой", — подытожили в ЦНС.

Напомним, 16 июня сообщалось, что российские оккупанты выселяют из домов жителей Херсонщины. При этом они начали использовать пытки по отношению к ним, а в дома заселяют представителей оккупантской армии.