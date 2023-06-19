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Военный Фокус Российско-украинская война

"Ломка и пустота": заявления Путина об Украине - самый тяжелый наркотик для россиян, — ГУР

Владимир Путин, президент РФ, Кремль, Россия, российская пропаганда, война РФ против Украины
Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko | Народ России стал меньше верить пропаганде, поэтому Путин стал чаще делать заявления об Украине

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, народ перестает постепенно верить тому, что им вещают из телевизора. В связи с этим глава Кремля начал чаще лично говорить о войне.

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Образ президента РФ Владимира Путина, который лично рассказывает своему народу о событиях в Украине и якобы успехах оккупантов — самый тяжелый наркотик для российской пропаганды. Об этом заявил представитель Гланого управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в новом интервью Валерию Калнышу 18 июня.

По его словам, поведение всего российского военно-политического руководства и пропаганды свидетельствует о том, что у них есть страх перед контрнаступлением украинских военных. Россияне всячески пытаются придумать выигрышные нарративы для своего населения.

"Большинство российских заявлений ориентированы на внутреннюю аудиторию. В частности, заявление о "5 уничтоженных комплексах "Patriot". Для Украины и наших партнеров это очевидная ложь, потому что мы находимся в плотной коммуникации с союзниками. Но для рядового зомбированного не имеет значения, сказал бы (Владимир Путин, — ред.) "пять" или "пятьдесят", — говорится в сообщении.

Отдельное внимание Андрей Юсов заострил на том, что действия украинских военных на передовой лично комментирует или Путин, или глава Минобороны Шойгу.

Это может говорить о том, что даже внутренняя аудитория Российской Федерации уже не воспринимает заявления российских пропагандистских журналистов в качестве истины.

"То есть нужен уже какой-то наркотик потяжелее. Образ Путина, лично "вещающий" о событиях в Украине – самый тяжелый наркотик для российской пропаганды. А что дальше? Дальше будет ломка и пустота", — продолжили в ГУР.

Напомним, 19 июня сообщалось, что в ГУР рассказали, как Кирилл Буданов реагирует на свою "смерть". Глава ведомства, как отметил Андрей Юсов, находится в прекрасном расположении духа и продолжает работать во имя украинской победы.