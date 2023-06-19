"Ломка и пустота": заявления Путина об Украине - самый тяжелый наркотик для россиян, — ГУР

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, народ перестает постепенно верить тому, что им вещают из телевизора. В связи с этим глава Кремля начал чаще лично говорить о войне.

Related video

Образ президента РФ Владимира Путина, который лично рассказывает своему народу о событиях в Украине и якобы успехах оккупантов — самый тяжелый наркотик для российской пропаганды. Об этом заявил представитель Гланого управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в новом интервью Валерию Калнышу 18 июня.

По его словам, поведение всего российского военно-политического руководства и пропаганды свидетельствует о том, что у них есть страх перед контрнаступлением украинских военных. Россияне всячески пытаются придумать выигрышные нарративы для своего населения.

"Большинство российских заявлений ориентированы на внутреннюю аудиторию. В частности, заявление о "5 уничтоженных комплексах "Patriot". Для Украины и наших партнеров это очевидная ложь, потому что мы находимся в плотной коммуникации с союзниками. Но для рядового зомбированного не имеет значения, сказал бы (Владимир Путин, — ред.) "пять" или "пятьдесят", — говорится в сообщении.

Отдельное внимание Андрей Юсов заострил на том, что действия украинских военных на передовой лично комментирует или Путин, или глава Минобороны Шойгу.

Это может говорить о том, что даже внутренняя аудитория Российской Федерации уже не воспринимает заявления российских пропагандистских журналистов в качестве истины.

"То есть нужен уже какой-то наркотик потяжелее. Образ Путина, лично "вещающий" о событиях в Украине – самый тяжелый наркотик для российской пропаганды. А что дальше? Дальше будет ломка и пустота", — продолжили в ГУР.

Напомним, 19 июня сообщалось, что в ГУР рассказали, как Кирилл Буданов реагирует на свою "смерть". Глава ведомства, как отметил Андрей Юсов, находится в прекрасном расположении духа и продолжает работать во имя украинской победы.