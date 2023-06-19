"Не будет быстрой победой": сколько Украина будет пробиваться к Азовскому морю, — аналитик

По мнению немецкого обозревателя Юлиана Репке, наступление ВСУ продвигается достаточно медленно. Он указывает на карту военных действий и отмечает, что украинские защитники отвоевали немного территории за последние две недели.

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Силам обороны Украины понадобятся месяцы, чтобы подойти к побережью Азовского моря. Так военный аналитик Юлиан Репке оценивает текущий ход контрнаступательной операции ВСУ. Об этом сообщает таблоид Bild.

Достаточно взглянуть на карту, пояснил Репке, чтобы удостовериться в том, насколько сложно украинским войскам дается продвижение. Эксперт немецкого медиа оценивает успехи ВСУ как незначительные.

"Нужно сказать, как мало они смогли освободить за последние две недели", — заявил он. Репке привел сведения, согласно которым на сегодня Украина освободили семь деревень в районе Великой Новоселки Донецкой области и два населенных пункта под Ореховым Запорожской области. Немецкий обозреватель, судя по всему, рассчитывал на стремительный прорыв, наподобие прошлогоднего Харьковского наступления Украины.

Если оценивать, сколько еще предстоит пройти, то, становится очевидно: текущая контрнаступательная операция не будет быстрой победой и, судя по всему, растянется на месяцы, "прежде чем [войска] достигнут моря", отметил Репке.

Напомним, что Репке анализирует возможные ошибки наступательной группировки ВСУ, а его публикация, вышедшая 9 июня, была посвящена поражению немецкой системы ЗРК Iris-T, стоимостью без малого 20 млн евро.

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