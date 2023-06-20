Запорожье атаковали баллистикой, а Киев — Shahed: сколько воздушных целей сбили за ночь (фото)

Пуски иранских дронов-камикадзе осуществлялись с территории Брянской области и побережья Азовского моря.

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Российские оккупанты нанесли новые удары по территории Украины. Для этого были использованы баллистические ракеты, а также иранские дроны. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ 20 июня.

По информации ведомства, это была очередная массированная атака, которую оккупанты направили против украинцев. Всего было запущено 35 беспилотников, которые поставляет противнику Иран, но 32 из них удалось ликвидировать украинским защитникам.

"30 "шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, еще два – подразделениями Сухопутных войск", — говорится в сообщении.

Осуществлялись пуски с северного (Брянская область) и южного (побережье Азовского моря) направлений.

А вот по Запорожью Российская Федерация ударила при помощи баллистических ракет типа "Искандер-М"/С-300. Противник продолжает использовать террористические методы по отношению к Украине.

"Противовоздушная оборона сегодня работала в большинстве областей Украины, впрочем, основное направление атаки иранских дронов – Киевщина. Здесь уничтожены более двух десятков "шахедов".Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой – ракетами "Искандер-М"/С-300", — говорится в сообщении.

К слову, штурмовая, бомбардировочная и истребительная авиация ВС ВСУ продолжает уничтожать позиции российских оккупантов. В результате противник теряет как технику, так и личный состав.

Напомним, 20 июня произошла массированная атака Shahed. Взрывы прогремели в Киеве, Львове и Запорожье. По данным КГВА, это была первая атака Shahed на Киев за 18 дней и вторая за месяц. В Запорожской области пострадали коммуникации, имущество, техника и даже места общественного отдыха.