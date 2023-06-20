Более $23 млн от Норвегии: Украина получит средства на поддержку ядерной безопасности

Часть средств, $9,3 млн, будут выделены на поддержку работы МАГАТЭ в Украине. Остальные же средства будут направлены на расширение сотрудничества в области ядерной безопасности.

Related video

Правительство Норвегии готово увеличить поддержку ядерной безопасности в Украине и для этого в 2023 году выделит 250 млн норвежских крон ($23 млн). Такая поддержка осуществляется в связи с угрозой ядерной катастрофы из-за вторжения РФ в Украину. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Норвегии от 19 июня.

"Военные действия России в нарушение международного права оказывают серьезное давление на ядерную безопасность в Украине. Ядерная авария в Украине может иметь последствия и за пределами страны", — заявили норвежские дипломаты.

Сообщается, что часть средств, а именно $9,3 млн будут направлены на поддержку работы МАГАТЭ в Украине, сотрудники которого присутствуют на Чернобыльской АЭС, Запорожской АЭС, оккупированной Россией, и трех других действующих атомных электростанциях страны.

По словам министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, эксперты агентства предоставляют международному сообществу независимые и достоверные оценки состояния ядерных объектов в Украине.

"Для нас важно иметь доступ к такой независимой информации. Они также оказывают техническую поддержку и помощь для предотвращения ядерной аварии", — заявила глава норвежской дипломатии.

Остальные же средства будут направлены на расширение сотрудничества в области ядерной безопасности. Отмечается, что более $14 млн будут направлены на снижение рисков выброса радиоактивных веществ и пропажи радиоактивных материалов.

"Мы поможем украинским властям восстановить безопасную и надежную эксплуатацию объектов и районов, непосредственно пострадавших от событий военного времени. Восстановление инфраструктуры и контроля в Чернобыле будет занимать центральное место", — уточнила Хюитфельдт.

В заявлении говорится, что контроль и управление выделенных средств будет осуществляться Директоратом радиационной защиты и ядерной безопасности (DSA).

Ранее Фокус приводил мнение эксперта в области атомной энергетики Владимира Борисенко, который рассказал об угрозе катастрофы на Запорожской АЭС. По его словам, вероятность повторения катастрофы подобной чернобыльской в том случае, если российские войска подорвут ЗАЭС, исключена.