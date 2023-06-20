"Под запись пропагандистов": оккупанты заставляют детей в лагерях писать письма ВС РФ

По информации подполья, проводят эти занятия учителя, которых РФ завезла со своей территории. Они диктовали с шаблона все фразы, которые должны были написать дети.

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Российские оккупанты начали использовать маленьких детей для того, чтобы продвигать собственные пропагандистские нарративы. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 20 июня.

По информации украинского подполья, на временно оккупированных территориях "власти" заставляют местных "учителей" проводить специальные занятия с детьми. В лагерях, которые работают при школах, дети вынуждены писать письма российским оккупантам, которые лишают их дома и будущего.

"В частности, соответствующие письма централизованно писали в лагерях Бердянска и Мелитополя. Дети делали это под запись пропагандистов. Сами письма переписывались с экземпляра и под диктовку российских учителей, которых завезли в регион", — говорится в сообщении.

В ЦНС отдельно отмечают, что Российская Федерация продолжает превращать местные школи в пропагандистские учреждения. Родители получают штрафы за то, что их дети не посещают уроки. Оккупанты начинают их преследовать и грозятся лишить родительских прав.

"В самих школах созданы "молодежные" и милитаристические движения, вступление в которые фактически принудительно. Такая политика направлена на уничтожение самоидентификации целого поколения украинцев, что является признаком геноцида", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня омбудсмен заявил, что в РФ нашли хитрую схему "усыновления" украинских детей. Детей забирают якобы в лагеря на полгода, после чего передают в новые семьи как лишенных родительской опеки. Украина столкнулась с тотальном отсутствием системы защиты детей в мире.