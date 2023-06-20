"В приоритете": ВС РФ активизировались на Бердянском направлении из-за успехов ВСУ

По словам советника главы Мариуполя Петра Андрющенко, противник пытается перехватить инициативу на поле боя. Ради этого срок обучения мобилизованных сократили до одной недели.

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Российские оккупанты резко активизировали переброску БК и живой силы на Бердянское направление, где ВСУ проводят успешные наступательные действия. Об этом в своем Telegram-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 20 июня.

По его словам, противник значительно активизировался на Бердянском направлении. На фронт стали чаще перебрасывать боекомплекты, чаще летает авиация, а также сократились сроки подготовки оккупантам к боевым действиям.

Российской Федерации, как отметил советник мэра Мариуполя, не дают покоя успехи Вооруженных сил Украины на этом направлении и она всячески пытается перехватить инициативу, но безуспешно.

"Поставка грузовиков с БК приморским путем в Бердянск набирает обороты. Создается впечатление, что именно такая дорога в приоритете", — говорится в сообщении.

В направлении Пологов в Запорожской области наблюдается активное движение авиации. Уже несколько дней вражеские вертолеты заходят с направления Ростова-на-Дону, а также из Приморско-Ахтарска.

Петр Андрющенко добавил, что теперь срок подготовки мобилизованных граждан, которых вывезли на войну в Украину, сократился с одного месяца до одной недели, ведь оккупанты переживают за свою линию обороны на этом направлении.

"Доукомплектовывают ими "костяки" подразделений в основном так называемых "ДНРовцев". В целом дорога на Бердянск и Пологи зажила больше фронтом", — подытожил Петр Андрющенко.

Напомним, 20 июня в ISW рассказали об успехах контрнаступления ВСУ. По информации аналитиков, на юге и юго-западе от Орехова Запорожской области точатся бои. В то же время спутниковые снимки подтверждают освобождение соседних Пятихаток.