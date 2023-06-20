Гиперзвуковая оборона ЕС: в Европе анонсировали создание перехватчикика HYDIS2

В программе будут участвовать 19 компаний и 30 поставщиков из разных европейских стран. После завершения трехлетнего исследования концепции четыре страны, финансирующие HYDIS2, выберут один проект гиперзвуковой ракеты.

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Представители компании MBDA, европейского производителя ракетных систем, на Парижском авиасалоне 19 июня заявили о создании консорциума для разработки гиперзвукового перехватчика (HYDIS2). MBDA подписала с четырьмя странами ЕС соглашение о начале концептуального этапа исследования в этом направлении, в рамках которого будет представлено несколько проектов. Об этом сообщает Defence News.

Помимо Франции, Германии, Италии и Нидерландов в консорциум входят 19 компаний и 30 поставщиков из других европейских стран. Сообщается, что после завершения трехлетнего исследования концепции планируется, что четыре страны, финансирующие HYDIS2, выберут один проект гиперзвукового перехватчика.

Руководитель MBDA Бруно Верзотти отметил, что его компания в рамках проекта Aquila работает над данным видом вооружения уже четыре года.

Предполагается, что разработка Aquila будет связана с финансируемой ЕС программой своевременного предупреждения и перехвата с помощью космических средств наблюдения TheatER Surveillance (TWISTER), поддерживаемой программой постоянного сотрудничества ЕС в области обороны и безопасности (PESCO).

Обозреватели отметили, что с 2022 года в Европе существует еще одна программа стоимостью свыше 100 млн евро по созданию перехватчика — HYDEF. По сути это крупнейший грант в инвестиционном раунде в размере 1,2 миллиарда евро в рамках 61 европейского проекта совместных оборонных исследований и разработок. Прогнозируемая продолжительность программы составляет 36 месяцев.

Испанией на разработку гиперзвукового ракетного перехватчика, способного противостоять российским ракетам "Киннжал". Сообщалось, что цель программы состоит в том, чтобы построить "европейский перехватчик, нацеленный на угрозы 2035+, вместе с ракетными и сенсорными системами".