Евросоюз выделил 100 млн евро на разработку оружия для перехвата гиперзвуковых ракет

С 2035 года в ЕС должна быть концепция перехвата гиперзвуковых ракет при помощи перехватчика, способного сбивать их внутри атмосферы земли.

Европейский оборонный фонд Европейского союза выделил 100 млн евро на разработку гиперзвуковой ракеты-перехватчика. Об этом сообщает Defense Brief.

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Программа противоракетной защиты получила название "Европейский перехватчик гиперзвуковой обороны" — это одна из нескольких инициатив, которые финансирует оборонный фонд ЕС и в то же самое время самая дорогая. Всего в Евросоюзе выбрали 61 один проект с общей суммой финансирования в 1,2 млрд долларов.

"Европейский перехватчик гиперзвуковой обороны" должен определить концепцию перехватчика на высокоскоростные угрозы с 2035 года. В результате должен быть продемонстрирован внутриатмосферный перехватчик, который способен работать на различных высотах.

Предполагается, что система будет включать в себя новую аэродинамическую и приводную систему для обеспечения высокой маневренности, гибких концепций наведения и усовершенствованных систем датчиков и самонаведения.

Генеральным подрядчиком проекта выступит испанская SENER Aerospace — это консорциум, состоящий из 13 компаний из Испании, Германии, Бельгии, Польши, Чехии и Швеции.

Также компания Diehl Defense, у которой Украина закупает ЗРК Iris-Т, сообщила, что работает над расширением своей продукцией для противостояния гиперзвуковым угрозам. Так называемая IRIS-T HYDEF представляла собой двухступенчатую ракету, содержащую базовую технологию ЗРК IRIS-T, дополненную очень маневренной задней ступенью.

Напомним, США выделили 1,3 млрд долларов на спутники для "отлова" гиперзвуковых ракет РФ и Китая. Группировка спутников будет отслеживать возможные угрозы с неба и предупреждать о них.

Ранее сообщалось, что в США провели успешный запуск гиперзвуковой ракеты ARRW от Lockheed Martin.