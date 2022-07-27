Євросоюз виділив 100 млн євро на розробку зброї для перехоплення гіперзвукових ракет

З 2035 року в ЄС має бути концепція перехоплення гіперзвукових ракет за допомогою перехоплювача, здатного збивати їх усередині атмосфери землі.

Європейський оборонний фонд Європейського союзу виділив 100 млн євро на розробку гіперзвукової ракети-перехоплювача. Про це повідомляє Defense Brief.

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Програма протиракетного захисту отримала назву "Європейський перехоплювач гіперзвукової оборони" — це одна з кількох ініціатив, які фінансує оборонний фонд ЄС і водночас найдорожча. Загалом у Євросоюзі обрали 61 один проєкт із загальною сумою фінансування 1,2 млрд доларів.

"Європейський перехоплювач гіперзвукової оборони" має визначити концепцію перехоплювача на високошвидкісні загрози з 2035 року. Унаслідок має бути продемонстрований внутрішньоатмосферний перехоплювач, який здатний працювати на різних висотах.

Передбачається, що система враховуватиме нову аеродинамічну та приводну систему для забезпечення високої маневреності, гнучких концепцій наведення і вдосконалених систем датчиків та самонаведення.

Генеральним підрядником проєкту стане іспанська SENER Aerospace — це консорціум, що складається з 13 компаній з Іспанії, Німеччини, Бельгії, Польщі, Чехії та Швеції.

Також компанія Diehl Defense, у якої Україна закуповує ЗРК Iris-Т, повідомила, що працює над розширенням своєї продукції для протистояння гіперзвуковим загрозам. Так звана IRIS-T HYDEF була двоступінчастою ракетою, що містить базову технологію ЗРК IRIS-T, доповнену дуже маневреним заднім щаблем.

Нагадаємо, США виділили 1,3 млрд доларів на супутники для "вилову" гіперзвукових ракет РФ та Китаю. Угруповання супутників відстежуватиме можливі загрози з неба та попереджатиме про них.

Раніше повідомлялося, що у США провели успішний запуск гіперзвукової ракети ARRW від Lockheed Martin.