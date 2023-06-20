Гіперзвукова оборона ЄС: у Європі анонсували створення перехоплювача HYDIS2

У програмі братимуть участь 19 компаній та 30 постачальників з різних європейських країн. Після завершення трирічного дослідження концепції чотири країни, які фінансують HYDIS2, виберуть проект гіперзвукової ракети.

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Представники компанії MBDA, європейського виробника ракетних систем на Паризькому авіасалоні 19 червня заявили про створення консорціуму для розробки гіперзвукового перехоплювача (HYDIS2). MBDA підписала з чотирма країнами ЄС угоду про початок концептуального етапу дослідження у цьому напрямку, в рамках якого буде представлено декілька проектів. Про це повідомляє Defence News.

Крім Франції, Німеччини, Італії та Нідерландів до консорціуму входять 19 компаній та 30 постачальників з інших європейських країн. Повідомляється, що після завершення трирічного дослідження концепції планується, що чотири країни, які фінансують HYDIS2, оберуть проект гіперзвукового перехоплювача.

Керівник MBDA Бруно Верзотті зазначив, що його компанія у рамках проекту Aquila працює над цим видом озброєння вже чотири роки.

Передбачається, що розробка Aquila буде пов'язана з фінансованою ЄС програмою своєчасного попередження та перехоплення за допомогою космічних засобів спостереження TheatER Surveillance (TWISTER), яку підтримує програма постійної співпраці ЄС у галузі оборони та безпеки (PESCO).

Оглядачі зазначили, що з 2022 року в Європі існує ще одна програма вартістю понад 100 млн євро щодо створення перехоплювача – HYDEF. По суті, це найбільший грант в інвестиційному раунді в розмірі 1,2 мільярда євро в рамках 61 європейського проекту спільних оборонних досліджень і розробок. Прогнозована тривалість програми становить 36 місяців.

Іспанією на розробку гіперзвукового ракетного перехоплювача, здатного протистояти російським ракетам "Кіннжал". Повідомлялося, що мета програми полягає в тому, щоб побудувати "європейський перехоплювач, націлений на погрози 2035+, разом із ракетними та сенсорними системами".