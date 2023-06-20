Украина ведет переговоры с западными компаниями по производству оружия в Украине, – Reuters

Такой шаг позволит эффективно удовлетворять собственные Киева потребности в оружии, развивать оборонную промышленность, способную конкурировать на мировом рынке, и давать рабочие места людям, пишут журналисты.

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Украина находится в процессе переговоров с западными производителями оружия с целью увеличения производства вооружений на своей территории. Предполагается, что контракты могут быть подписаны в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Reuters ссылаясь на слова украинского министра стратегической промышленности Украины Сергея Боева.

По его информации,= Украина ведет обсуждения с производителями оружия из различных стран, включая Германию, Италию, Францию и страны Восточной Европы.

"Мы ведем с ними очень подробные переговоры. И мы уверены, что в ближайшие несколько месяцев подпишем контрактные соглашения", – сказал Боев в кулуарах Парижского авиасалона.

Кроме того, издание напомнило о заявлении президента Украины Владимира Зеленского в мае о том, что страна сотрудничает с британской оборонной компанией BAE Systems (BAES.L) в рамках работы над созданием украинской базы для производства и ремонта вооружений — от танков до артиллерии. Но на данный момент соглашение о сотрудничестве еще не подписано.

Кроме того, немецкая компания Rheinmetall заявила в прошлом месяце, что создала совместное предприятие с украинским государственным конгломератом "Укроборонпром" для производства и ремонта танков в Украине. Ожидается, что производство начнется с середины июля.

По мнению издания, путем поощрения иностранных оборонных компаний к производству оружия на украинской территории, Киев может более эффективно удовлетворять свои собственные потребности в вооружениях и одновременно развивать оборонную промышленность, способную конкурировать на мировом рынке.

"Для будущего сдерживания агрессии потребуется сильная оборонная промышленность в Украине, сильные украинские вооруженные силы. Вот почему мы считаем, что приход международных партнеров в Украину, создание производства и включение Украины в систему безопасности свободного мира очень важны", – сказал Боев.

Он не раскрыл информацию о конкретных компаниях, с которыми он проводил переговоры или встречи.

"Мы обсуждаем различные уровни сотрудничества. И некоторые компании говорят, что они готовы прийти, инвестировать и производить беспилотники", – отметил министр.

Боев надеется, что страна сможет привлечь иностранных производителей беспилотников, и говорит, что правительство Украины может оказать существенную поддержку.

"Мы думаем, что это просто вопрос реальной реализации", – сказал он.

Напомним, что изобретатели из Ровенской области запустили производство приборов, которые помогут украинским военным вовремя замечать российские беспилотники.

Ранее украинец Дмитрий Селин разработал свою систему для обнаружения российских дронов. Первый прототип устройства на батарейке уже испытывают на фронте.