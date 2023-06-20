Мобилизация не для всех: кого точно не заберут в ВСУ

Законодательство определяет перечень военнообязанных лиц, которые не могут быть мобилизованы против их воли. Однако такие граждане могут пойти служить в армию по собственному желанию.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после начала полномасштабной войны России против Украины. В законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть полный список военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу.

Кого точно не "заберут" в армию

В законе говорится, что мобилизации не подлежат такие категории граждан:

забронированные лица,

люди, имеющие инвалидность

временно непригодные к службе по состоянию здоровья, что подтверждается постановлением ВВК,

лица, имеющие троих и более несовершеннолетних детей,

военнообязанные, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка (детей),

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,

женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка с определенными заболеваниями (поражение нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкология, психические расстройства, сахарный диабет I типа и т.п.),

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые содержат несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки,

военнообязанные, которые ухаживают за больной женой (мужем), ребенком или родителями, а также если у жены (мужа) инвалидность и/или если инвалидность I или II группы у родителей,

опекуны лица с инвалидностью,

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей)в случае, если кто-то из супругов уже проходит военную службу,

работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, службы спецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, БЭБ, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны,

студенты, аспиранты и докторанты, проходящие обучение на дневной или дуальной форме,

научные работники и педагоги,

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО или полномасштабной войны с Россией, выполняя задачи по сдерживанию агрессии РФ,

ранее судимые за совершение преступления незначительной или умеренной тяжести, включая освобожденных от отбывания наказания.

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