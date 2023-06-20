"Ему запрещает закон": жена Тищенко ответила, почему он не пошел на фронт

Алла Барановская заявила, что народные депутаты Украины должны быть на месте и принимать законы, а участвовать в боевых действиях они не могут.

Related video

Супруга исключенного из партии "Слуга народа" депутата Николая Тищенко Алла Барановская рассказала, почему ее супруг не пошел на фронт. Об этом стало известно из ее интервью Рамине Эсхакзай.

Она начала защищать своего мужа, объясняя, что его невозможность присоединиться к боевым действиям на фронте обусловлена законодательством. Она подчеркнула, что в Украине действует парламентско-президентская форма правления, и согласно закону о мобилизации, народные депутаты Украины не могут быть призваны на военную службу. Она подчеркнула важность того, чтобы депутаты находились на своих постах и занимались законодательной работой.

Однако, как говорит Барановская, Тищенко бывал в опасных местах.

"Мой муж побывал в огромном количестве командировок, где сейчас очень опасно. Для него всегда важно приезжать к нашим ребятам, и это всегда скандалы дома. Он не боится войны и быть в опасных местах", – сказала Алла.

Она также прокомментировала и то, что после 24 февраля 2022 года Тищенко находился в Закарпатской области. По ее словам, он был назначен главой закарпатской облячейки, поэтому должен был быть там.

Напомним, что 26 января Николай Тищенко, находясь в Таиланде, анонсировал встречу с представителями украинской общины в Бангкоке.

Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении СНБО о запрете на поездки за границу в личных целях для государственных служащих, в частности для народных депутатов.

Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что Николай Тищенко уволен с должности замглавы фракции, а председатель "Слуги народа" Елена Шуляк заявила об исключении Николая Тищенко из партии.