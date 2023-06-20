Заменить некрологи на "позитив": губернаторы в РФ получили новую разнарядку, — СМИ

Данные о погибших военных уже несколько месяцев не публикуют в Вологодской области, Туве, Бурятии и нескольких регионах, где статистика потерь в войне против Украины высока.

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Кремль попросил российских губернаторов перейти с некрологов о погибших в Украине гражданах РФ на "позитив". Об этом сообщает российское издание "Верстка".

По информации издания, разнарядку губернаторы получили непосредственно из Кремля — там им посоветовали "аккуратнее" относиться к информации о погибших, потому что это беспокоит россиян, а журналисты благодаря ей подсчитывают потери РФ в войне против Украины, сильно расходящиеся с сообщениями Минобороны РФ.

Вместо некрологов губернаторам предлагают публиковать "позитив" о помощи семьям мобилизованных, гуманитарной помощи и военных наград.

Последние несколько месяцев некрологи не публикуют в Вологодской области, Туве и Бурятии и нескольких регионах, где статистика потерь в войне против Украины высока.

В Хакасии последний некролог о погибшем в Украине россиянине был опубликован в конце апреля.

Руководящий Тивой Владислав Ховалиг не рассказывал о смерти выходцев из региона с мая прошлого года. Как стало известно в марте, вместе с Бурятией лидирует по количеству потерь ВС РФ. Тувинцы также не получают информацию о гибели своих близких в Украине. В апреле стало известно, что некоторые жители региона узнали имена своих родственников на надгробиях в Новосибирске, хотя похоронок на них не получали.

В Бурятии глава Алексей Цыденов перестал публиковать некрологи бойцов с декабря 2022 года, хотя постоянно пишет, однако пишет о помощи военнослужащим и их семьям и о присвоении выходцам из региона военных наград. Бурятия ранее заняла 5-е место по количеству потерь среди населения и стала известна как регион, где частичная мобилизация проводилась особенно жестко и проходили антивоенные протесты.

Мэр Москвы Сергей Собянин с начала войны вообще не высказывался о количестве погибших москвичей. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выражал соболезнования по поводу гибели военных в официальных телеграммах (последняя датирована 26 апреля 2022 года).

Глава Кубани Вениамин Кондратьев последний раз опубликовал информацию о смерти военнослужащих 6 сентября 2022 года.

Глава Челябинской области Алексей Текслер напрямую признал потери среди жителей региона в декабре 2022 года.

Минобороны РФ в последний раз называло количество убитых в Украине в сентябре прошлого года — 5937 человек.

Однако некоторые губернаторы продолжают регулярно публиковать сообщения о гибели выходцев из своих регионов. Так, глава Сахалина Василий Лимаренко сообщил о гибели двоих сахалинцев в своем Telegram 19 июня (в общей сложности 220 погибших из региона). Источник "Верстки" в парламенте, комментируя это, предположил, что "рекомендация о позитиве" поступила не ко всем главам регионов, а только к тем, где много погибших.

В настоящее время, по подсчетам Российской службы "BBC" и "Медиазоны", в войне с Украиной погибли по меньшей мере 25 218 человек, воевавших на стороне России. "BBC" пишет, что во время войны РФ по наиболее консервативным оценкам могла потерять 50 тыс. человек погибшими. Безвозвратные потери РФ могут составить не менее 225 тыс. человек.

Напомним, что в России на мать погибшего в Белгородской области срочника, рассказавшей о гибели сына, написали донесение по дискредитации армии России.

Ранее сообщалось, что в Тиве количество получателей пенсии по потере кормильца возросло более чем в 5 раз. Почти все новые получатели выплат являются родственниками военных.