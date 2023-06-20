Решение военно-врачебной комиссии: как военнослужащий может его обжаловать

Постановление ВВК о степени годности военнослужащего к военной службе действует в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского осмотра. Обжалование постановления не останавливает его действия, то есть военнообязанного могут мобилизовать.

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Военно-врачебная комиссия определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных. Она устанавливает причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) и определяет необходимость и условия применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим. Если военнослужащий или военнообязанный не согласен с заключением ВВК, он может обжаловать его. Об этом рассказал адвокат Тарас Никифорчук.

По его словам, обжаловать решение ВВК можно в досудебном порядке и в суде.

Досудебное обжалование решения ВВК

При досудебном порядке обжалование следует обратиться к ВВК более высокого уровня:

ВВК районного (городского) территориального центра – обращаться в ВВК области или г. Киев;

ВВК областей – в ВВК регионы;

Постановления любых ВВК могут быть пересмотрены Центральной ВВК.

Для обжалования постановления ВВК в досудебном порядке следует подать следующие документы:

заявление о пересмотре обжалуемого постановления ВВК более низкого уровня, в котором указать причины пересмотра постановления;

все имеющиеся документы, выданные ВВК, решение которой пересматривается;

результаты предварительных медицинских исследований (если есть).

Результатом представления может стать повторное прохождение ВВК или прохождение контрольного медосмотра.

Судебное обжалование решения ВВК

В суд можно обращаться сразу без предварительного использования досудебного порядка или когда на руках есть отрицательное заключение от "последней инстанции" досудебного порядка.

На обжалование заключения ВВК в судебном порядке дается:

если первоначально применен досудебный порядок — 3 месяца . Отсчет начинается со дня вручения решения о рассмотрении заявления об обжаловании постановления;

. Отсчет начинается со дня вручения решения о рассмотрении заявления об обжаловании постановления; 6 месяцев со дня вынесения соответствующего постановления военно-врачебной комиссии.

Постановление ВВК о степени годности военнослужащего к военной службе действует в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского осмотра. Если после этого срока вынесено другое постановление ВВК о степени годности военной службы, предыдущая отменяется.

Напомним, 16 июня Фокус разбирался, законные ли облавы ТЦК на мужчин, когда задержанных сразу везут на медицинскую комиссию и в тот же день отправляют в учебную часть.

Также ранее сообщалось, что украинские военные жалуются на ВВК. Военнослужащим после ранений приходится доказывать ВВК свое право на лечение и реабилитацию.